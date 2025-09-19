1990'lı yılların ünlü pop müzik grubu Take That, yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. Grup, 2026 yazında turneye başlayacağını duyurdu. 2009'da İngiltere ve İrlanda genelinde stadyum gösterileriyle rekor kıran 'Circus Live' adlı turneyi yeniden başlatacaklar.

Gary Barlow, Mark Owen ve Howard Donald'dan oluşan grup, 2009 yılında sahneye koydukları turnede, 5 saatten kısa sürede 600 binden fazla bilet satarak tarihin en hızlı satan turnesine imza atmıştı. Orijinali beş kişiden oluşan grupta Robbie Williams, 2009 buluşmasında da onlara katılmamıştı, yeni buluşmada da yer almayacak. Williams, yıllardır kariyerine solo olarak devam ediyor. Ancak ikinci defa yeniden bir araya gelişte, bu defa Jason Orange da grupta olmayacak.

Beş kişinin kurduğu genç erkek grubu olarak müzik piyasasını kasıp kavuran Take That, 17 yıl sonra üç kişi olarak yoluna devam ederek yeni bir turneye imza atacak.

Grup, turne duyurusunu yaparken, "Circus turnesi, grup olarak en sevdiğimiz deneyimlerden biriydi ve o zamandan beri, bir gün bunu tekrar yapmayı ne kadar çok istediğimizi defalarca konuştuk" dedi.

29 Mayıs 2006'da Southampton'da başlayacak gösterinin ardından Coventry, Sunderland, Glasgow, Cardiff, Manchester ve grubun 2012 Olimpiyatları kapsamında sahne aldığı Londra Stadyumu'nda iki gece daha konser verilecek.