Take Off İstanbul 2025 startup stant satışları başladı

Startupları, yatırımcıları, teknoloji firmalarını ve global teknoloji liderlerini bir araya getirecek bu büyük etkinlikte yer almak isteyen girişimler için startup stant satışları başladı.

30 Eylül’e Kadar %30 Erken Kayıt Fırsatını Kaçırmayın!

Girişimler, 30 Eylül 2025’e kadar startup stantlarını %30 indirimle satın alabilir. Etkinlikte ürün ve çözümlerini sergileyen girişimler, yatırımcılarla doğrudan görüşme, sahnede sunum yapma ve teknoloji şirketleriyle birebir iletişim kurma fırsatı yakalayacak. Standını alan girişimler bu yıl ilk kez düzenlenecek Founder Day’e katılım hakkı kazanacak.

2024’te Rekor Katılım ve Global İlgi

● 15.000+ ziyaretçi,

● 250 teknoloji girişimi (23 ülkeden),

● 125 uluslararası yatırımcı (25 ülkeden),

● 65 sponsor ve partner yer aldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen birebir görüşmeler sonucunda 4 girişim toplamda 1 milyon dolarlık yatırım aldı. Ayrıca Meta, SpaceX, Samsung ve Axiom Space gibi teknoloji devleri sahne aldı ve ilham veren vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.

2025: Daha Büyük, Daha Etkili!

Bu yıl Take Off İstanbul;

✔️ 500’ü aşkın girişim,

✔️ 200’den fazla yatırımcı,

✔️ 70’den fazla kurum,daha geniş kapsamlı bir sahneye ev sahipliği yapacak.