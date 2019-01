Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Birinci dönem sonuna gelinmesiyle öğrenciler tarafından sınav notları da E-Okul ile sorgulanmaya başlandı. E-Okul’a nasıl giriş yapılır? Takdir-teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır?

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

E-OKUL İLE NE YAPILABİLİR?

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Öğretmenler tarafından not girişleri yapıldıktan sonra, not sorgulaması yapılabilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak kontrol edilebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi dersin hangi gün olduğu, saat kaçta olduğu görülebilir

Bunlar dışında; diploma puanı, dönem sonlarında alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon izin bilgisine ulaşılabilir.