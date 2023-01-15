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Takdir teşekkür hesaplama: MEB e-Okul ile 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Takdir teşekkür hesaplama: Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Takdir teşekkür hesaplama gündemdeki yerini aldı. Okullar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yarıyıl tatiline başlayacak. 1. dönemin son günleri yaşanırken takdir ve teşekkür belgesinin kaç puanla alınacağı sorgusu hız kazandı. İşte MEB e-Okul ile 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama ile ilgili detaylar...

Giriş: 15.01.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Öğrenciler ve veliler takdir - teşekkür belgesi hesaplama formünü sorguluyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri not ortalamalarına göre takdir ve teşekkür almaya hak kazanıyorlar. Peki, Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır, kaç puanla takdir belgesi alınır? İşte MEB e-Okul ile 2022-2023 takdir ve teşekkür hesaplama

  • E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır.

  • E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

    E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

    Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

    Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

    Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

  • TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

    E-OKUL (NOT ORTALAMASI HESAPLAMA) İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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