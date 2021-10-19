Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'nin özellikle son haftalarda çıkışta olan bir ekip olduğunu belirtti.
Gaziantep FK'nin özellikle ikinci bölgede çok iyi kapandığını ve kazandığı toplarla kontratağa çıkan bir oyun anlayışına sahip olduğunu analiz ettiklerini aktaran Erdoğan, "Zor bir galibiyetti. İyi bir rakibe karşı oynadık. Gaziantep de özellikle son haftalarda çıkışta olan bir rakip. Biz içeride yine baskılı oynamaya çalıştık. Maçın ilk yarısında oyun kontrolü daha fazla bizdeydi. Pozisyonları değerlendiremedik ama hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik." diye konuştu.
Maçın ikinci yarısında golü bulduktan sonra ikinci golü bulmak için hücum oynamaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Maalesef ikinci golü bulduktan sonra ister istemez biraz fazla geriye çekildik. 2-1 olduktan sonra sıkıntılı bir son bölüm yaşadık. Bu da futbolun içinde olan şeyler. Oyuncu kardeşlerime, kader arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum, gerçekten çok güzel işler, çok güzel hikayeler yazıyorlar. Bu hikayeyi yazarken başta onursal başkanımız Lütfü Savaş'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz göreve başladığımızdan beri gerçekten güvenlerini, inançlarını sürekli bize hissettiriyorlar. Çok güzel bir camiada çalışıyoruz. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Maçın bütün bölümünde gerçekten nasıl takımıma destek olabilirim, bunu oyuncularımıza hissettirdiler. Oyuncularımız hiçbir zaman galibiyet inancını kaybetmeden son dakikaya kadar üst seviyede mücadele ederek iyi futbol oynadı. Çok mutluyuz. Bunun sevincini bugün yaşayıp yarından itibaren hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız."
BULUT: İKİNCİ YARININ TAMAMINA BAKTIĞIMIZDA BİR PUAN ALMAMIZ GEREKİRDİ
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, çok değişik bir ilk yarı gördüklerini söyledi.
İlk yarıda sahada olmayan ve isteklerini yerine getiremeyen bir Gaziantep FK olduğunu dile getiren Bulut, takımının kendi evinde farklı, deplasmanda farklı oynadığını belirtti.
İkinci yarıda sahada keyif veren bir futbol olduğunun altını çizen Bulut, "İkinci yarının tamamına baktığımızda bir puan almamız gerekirdi diye düşünüyorum. Ama ilk yarıyı değerlendirdiğimizde 3 puanı zaten hak etmedik. Maalesef istediğimiz ikinci golü atamadık." ifadelerini kullandı.
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