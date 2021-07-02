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Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım! - Magazin haberleri

Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım!

Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin geçtiğimiz aylarda evinde verdiği partinin sabahında, şarkıcı sevgilisi Rita Ora ve oyuncu arkadaşıyla sergilediği samimi görüntüler yüzünden yapımcılar tarafından azarlandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Waititi, "Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi

02.07.2021 - 18:11 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Rita Ora ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü yönetmen Taika Waititi'nin, mayıs ayında Avustralya'daki evinde verdiği partinin sabahında, balkonda sevgilisi ve oyuncu Tessa Thompson ile samimi halleri paparazziler tarafından görüntülenmişti.

  • Şu sıralar 'Thor' serisinin yeni halkası 'Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan 45 yaşındaki Waititi'nin o görüntülerden dolayı yapımcılarla arasının açıldığı konuşulmuştu.

    İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre; Yapım şirketinin, "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edilmişti.

  • "HER ŞEY ÇOK ÇABUK YAYILIYOR"

    Taika Waititi, çıkan haberlerden sonra Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuştu. Waititi, "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.

  • "EVİMDE GİBİ HİSSETTİRDİLER"

    Oscar ödüllü yönetmen, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini belirterek, etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.

  • "ÇİZGİYİ AŞTI"

    Öte yandan yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildiği iddia edilmişi.

    Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak, Waititi'nin sergilediği görüntülerin çizgiyi aştığını savunduklarını belirtmişti.

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