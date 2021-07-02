"HER ŞEY ÇOK ÇABUK YAYILIYOR"

Taika Waititi, çıkan haberlerden sonra Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuştu. Waititi, "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.