01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İki gün boyunca sürecek TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi başladı. Zirvede, aile şirketlerinin değişen dünya dinamiklerine nasıl uyum sağlayabileceği, ekonomideki dalgalanmalara ve iş dünyasındaki sert rüzgarlara karşı nasıl yol alabileceği ve takım olabilmenin önemi gibi aile şirketlerini günümüzde ilgilendiren konuların tartışılacağı belirtildi.
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 'Kurumsallaşma, Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik' başlıklı konuşmasında 2008 krizi sonrasında tüm dünyada daha da önemli hale gelen kurumsal yönetişim, inovasyon ve iş yerinde demokrasi gibi kavramları ve bu kavramların aile şirketleri için önemini anlattı.
Zirvede Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, Mazars Denge CEO'su İzel Levi Coşkun, Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı gibi iş insanlarının katılımıyla Nesiller Arası İletişim, Sosyal Yardımseverlik, Sürdürülebilirlik, Aile Şirketlerinin Dijital Dönüşümü ve Değişim Rüzgarını Yönetmek konulu oturumlar düzenlenecek.
AİLEDE BİRLİK İŞLETMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Kurulduğu günden itibaren “Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” sloganıyla yol alan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından yedi yıldır düzenlenen Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, aile işletmelerini bir araya getirerek kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, gelecek planlaması ve iletişim gibi konularda aile işletmelerine ışık tutmayı hedefliyor.
Aile işletmesi sahipleri, aile işletmeleri üst düzey yöneticileri, gelecek nesil temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı zirvede, katılımcılar deneyimlerin ve uygulamaların paylaşımına tanıklık ediyor.
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