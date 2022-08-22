Tahvil getirilerinde hızlı düşüş

Merkez Bankası'nın(TCMB) cuma günü aldığı kredi düzenlemesi kararı sonrası Hazine tahvil getirilerinde sert düşüş yaşanırken, Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerinde de gerileme yaşandı.
TCMB'nin cuma günü açıkladığı kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik yeni düzenlemeyle ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırıldı. Bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak devlet tahvili tesis etmek zorunda kalacak. Faizi yüzde 22.85’i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29.38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar tahvil tesis edilecek.
Bu kararın ardından tahvillere talep artışı yaşanacağı için 2 yıllık Hazine tahvilinin faizi bugün 340 baz puan düşerek yüzde 14.22'ye geriledi. 10 yıllık tahvilin getirisi de 260 baz puan gerileyerek yüzde 14.33'e düştü.
Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerinin yer aldığı BIST Bankacılık endeksi ise sabah saatlerinde yüzde 0.7'lik düşüş yaşadı.
5 YILLIK CDS 3 HAFTA SONRA 800'Ü AŞTI
Geçen hafta 768 seviyesinde bulunan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 3 haftanın ardından bugün yeniden 800'ün üzerine tırmandı.
Tahvil tarafında hareketlilik yaşanırken kur ise haftaya görece sakin başladı. Geçen perşembe günü TCMB'nin 100 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası dolar/TL 18'in üzerine tırmanmıştı. Cuma ise 18.10'un üzerini görmüştü.
EURO/DOLAR 1'İN ALTINI GÖRDÜ
Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde ise 18.12 liraya çıktı. Doların küresel olarak tırmanışa geçmesine rağmen TL'deki değer kaybı şu ana kadar sınırlı oldu.
Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 108.3 seviyesine yükselerek 5 haftanın zirvesine çıktı. Bun yükselişte Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in Fed yetkililerinin önden hızlı yüklemeli faiz artırımına 'meyilli' olduğunu söylemesi etkili oldu.
Bu gelişmelerin etkisiyle Euro/dolar paritesi de 14 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1'in altını gördü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!