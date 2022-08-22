Tahvil getirilerinde hızlı düşüş

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Merkez Bankası'nın(TCMB) cuma günü aldığı kredi düzenlemesi kararı sonrası Hazine tahvil getirilerinde sert düşüş yaşanırken, Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerinde de gerileme yaşandı.

TCMB'nin cuma günü açıkladığı kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik yeni düzenlemeyle ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırıldı. Bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak devlet tahvili tesis etmek zorunda kalacak. Faizi yüzde 22.85’i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29.38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar tahvil tesis edilecek.

Bu kararın ardından tahvillere talep artışı yaşanacağı için 2 yıllık Hazine tahvilinin faizi bugün 340 baz puan düşerek yüzde 14.22'ye geriledi. 10 yıllık tahvilin getirisi de 260 baz puan gerileyerek yüzde 14.33'e düştü.

Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerinin yer aldığı BIST Bankacılık endeksi ise sabah saatlerinde yüzde 0.7'lik düşüş yaşadı.

5 YILLIK CDS 3 HAFTA SONRA 800'Ü AŞTI

Geçen hafta 768 seviyesinde bulunan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 3 haftanın ardından bugün yeniden 800'ün üzerine tırmandı.

Tahvil tarafında hareketlilik yaşanırken kur ise haftaya görece sakin başladı. Geçen perşembe günü TCMB'nin 100 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası dolar/TL 18'in üzerine tırmanmıştı. Cuma ise 18.10'un üzerini görmüştü.

EURO/DOLAR 1'İN ALTINI GÖRDÜ

Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde ise 18.12 liraya çıktı. Doların küresel olarak tırmanışa geçmesine rağmen TL'deki değer kaybı şu ana kadar sınırlı oldu.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 108.3 seviyesine yükselerek 5 haftanın zirvesine çıktı. Bun yükselişte Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in Fed yetkililerinin önden hızlı yüklemeli faiz artırımına 'meyilli' olduğunu söylemesi etkili oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle Euro/dolar paritesi de 14 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1'in altını gördü.