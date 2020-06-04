Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 37 oldu - GAZİANTEP

AA

İslahiye ilçesinde yükseltme çalışmalarının devam ettiği Tahtaköprü Barajı'nda geçen yıl mayıs ayında 101 milyon metreküp su tutulurken, bu sene su miktarı 168 milyon metreküpe ulaştı. Böylece barajdaki doluluk oranı yüzde 37 olarak gerçekleşti.Kapasitenin 9 metre yükseltilerek kamulaştırma çalışmalarının yüzde 60'ının tamamlandığı Tahtaköprü Barajı'nda kalan çalışmalarınsa aralık ayına kadar tamamlanacağı belirtildi.DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajda çalışmalar tamamlandığında su miktarı 289 milyon metreküp artırılarak depolama hacmi 454 milyon 900 metreküpe çıkarılacak.Sulanan alan ise 11 bin 700 hektardan 46 bin 84 hektara ulaşacak.Baraj bölgesindeki kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla gelecek iki yıl içerisinde elektrik üretimine de geçilecek.