İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasına dair, "Aylar önce İran'ın '3 ay sonra' yok olacağını söylemişti. Biz ayaktayız ama o gitti" dedi.

Rebii sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "John Bolton aylar önce İran'ın üç ay sonra ortada olmayacağını öne sürmüştü, fakat biz hala ayaktayız ve o bütün İran düşmanlarının birer birer sahayı terk ettiği gibi gitti. En büyük savaş ve ekonomik terörizm destekçisinin görevden alınmasıyla Beyaz Saray artık İran'ın gerçeklerini anlamada daha az engellerle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtmişti.

İRAN'IN BM TEMSİLCİSİ'NDEN MÜZAKERE YORUMU

Öte yandan Bolton'ın görevden alınmasıyla ilgili olarak bir yorum da İran'ın BM Temsilcisi Macid Tahtıravancı'dan geldi.

Tahtıravancı, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınması İran'ı ABD'yle görüşmek için yeniden düşünmeye itmez" ifadelerini kullandı.

Tahtıravancı, yaptırımlar sürene dek ABD'yle müzakerenin mümkün olmadığını söyledi.