20 NİSAN 2020
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Tahran İl Meclis Başkanı: "İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, resmi rakamların üstünde"

Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi, İran Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıkladığı resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

20.04.2020 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Tahran İl Meclis Başkanı:
AA

Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran İl Meclisi'nde konuşan Haşimi, "Tahran İl Meclisi, Sağlık Bakanlığının açıkladığı resmi rakamlar göz önüne alınarak, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasından endişe etmektedir. İran Meclisi Araştırma Merkezi ve diğer araştırmalara göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, resmi rakamların üstünde." dedi.

Yetkililerden, alınan tedbirlerin gevşetilmemesini isteyen Haşimi, aksi takdirde yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

İran'da bugün şehirler arası yolculukların serbest bırakılması ve birçok işyerinin faaliyetine izin verilmesiyle Kovid-19'a karşı alınan önlemler kısmen gevşetildi. Ülkede Kovid-19'a karşı daha sıkı tedbirler alınmasını öneren uzmanlar, önlemlerin gevşetilmesinin salgınla mücadeleyi güçleştireceğini düşünüyor.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 209'a, vaka sayısı ise 83 bin 505'e ulaştı.

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