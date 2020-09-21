Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi kanlı İran-Irak Savaşı'na tanıklık ediyor

Dünya tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilen tarihi savaşın taraflarından Irak, Saddam Hüseyin'in 2003'te yönetimden indirilmesinin ardından savaşı sahiplenmezken, karşı cephesindeki İran ise bu harbi zihinlerde diri tutmak ve sonraki nesillere aktarmak için uğraş veriyor.
İran'da her yıl savaşın başladığı 22 Eylül'de askeri geçitler ve anma törenleri düzenleniyor. Hafta boyunca devam eden etkinliklerde savaşta hayatını kaybedenler anılıyor. İran ayrıca açılan müzeler, yazılan kitaplar ve çevrilen filimlerle de savaşı canlı tutuyor.
- Sergilenen askeri teçhizatlar ziyaretçileri kanlı çatışma günlerine götürüyor
Tahran Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 1992'de açılan İran Kutsal Savunma Müzesi, 22 Eylül 1980'de başlayıp 20 Ağustos 1988'de sona eren 8 yıllık savaşa tanıklık ediyor.
Müzede sergilenen İran-Irak Savaşı'nda kullanılan füzeler, roketler, füze rampaları, roketatarlar, uçaklar, helikopterler, patlayıcılar, temsili askerler, savaş karargâhları ve yıkılmış evler ziyaretçileri kanlı çatışma günlerine götürüyor.
- "Müzenin kuruluş amacı İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin unutulmaması"
İran Kutsal Savunma Müzesi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Mücteba İbadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 bin metrekarelik alana inşa edilen ve dünyanın en büyük müzelerinden biri olan bu yapının donanımıyla da Batı Asya'nın en modern mekanı olduğunu söyledi.
Müzenin bir bölümünde İslam'dan önceki Ahameniş (Pers) İmparatorluğu dönemine ait eserlerin yer aldığını aktaran İbadi, ancak daha çok İran-Irak Savaşı'ndaki kazanımların sergilendiğini kaydetti.
İbadi, şöyle konuştu:
"Burada, savaşta hayatını kaybedenlere ait eşyalar da sergileniyor. Müzenin kuruluş amacı İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin unutulmaması ve savaşta elde edilen kazanımların gelecek nesillere aktarılması."
- Hürremşehr'in Saddam'dan alınışının anlatıldığı bir panaroma
Müzenin bir bölümünde Saddam'ın İran'da aldığı ilk yer olan güneydeki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr'in kurtarılışının anlatıldığı bir panaroma sunulduğunu aktaran İbadi, "Müzede birçok silah, teçhizat ve savaşa ait kalıntılar bulunuyor. Bazıları İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait. Irak'taki Baas ordusundan ele geçirilen tank, top, uçak ve helikopterler de müzenin açık hava bölümünde sergileniyor." dedi.
Müzenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olduğunu ancak savaşın yıl dönümü münasebetiyle belirli sınırlamalarla açılacağını belirten İbadi, salgından önce müzeyi günde 400 ila 450 kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.
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