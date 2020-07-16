Tahran'da toplu taşıma araçlarına maskesiz binilemiyor - TAHRAN

Ülkede Kovid-19 vakalarının haziran ayından itibaren yeniden yükselişe geçmesi ve 802'ye düşen günlük vaka sayılarının 3 binin üstüne, 34'e inen günlük can kayıplarının da 200'ün üstüne çıkması üzerine hükümet, bir dizi önlem ve kısıtlamayı yeniden hayata geçirdi.İran hükümeti, 5 Temmuz'dan itibaren kapalı alanlarda, devlet dairelerinde, toplu taşıma araçlarında ve kalabalık yerlerde maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Alınan karara göre işe maskesiz giden memurlar "yok" yazılırken, toplu taşıma araçlarına da maskesiz binilemiyor.- Tahran'da metroların girişinde direkt üreticiden tek maskeler satılıyorMesai saatlerinde Tahran metrosunda oluşan yoğunluk ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması hükümet yetkilileri tarafından da gündeme getirildi ve bu durum salgının yayılmasının nedenlerinden biri olarak gösterildi.Tahran'da metroların girişinde direkt üreticiden tek maskeler satılıyor. Metro vagonlarının üzerinde de "maskesiz binilemez" yazıları yer alıyor.Başkentte metroların yanı sıra otobüslere de maskesiz binilemiyor.- "Hükümet kısıtlamaları geri getirmeli"Tahran'da emekli Ebuzer Caferi, AA muhabirine, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını ve bir yere gitmek istediğinde de metroyu kullandığını anlattı.Caferi, "Halk kurallara riayet etmediği için koronavirüs vakaları arttı. Metrolar çok kalabalık oluyor ve sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske ve eldiven kullanılmalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalı yoksa bu sayılar böyle yüksek devam eder." diye konuştu.Salgının yayılmasında düğün, taziye ve sünnet merasimlerinin tehlikeli bir rol oynadığına işaret eden Caferi, "Devlet, kısıtlamaları kaldırdığı için insanlar da rahat davrandı. Hükümet kısıtlamaları geri getirmeli. Halkımız da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Tek-çift plaka uygulaması bir süre için durdurulmalı. Trafikteki kısıtlamalar nedeniyle metrolardaki kalabalık da artıyor"." görüşlerini paylaştı.- "Hükümet kısıtlamalara gitmeli ancak halka da yardımcı olmalı"Tahranlı Behmen Abbasi, zorunlu hale getirilmeden önce metrolarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı eleştirisinde bulunarak, şunları söyledi:"Nüfus kalabalık, metrolardaki yoğunluk çok fazla. Gidiş gelişlerim sürekli metro ile oluyor. Şu an maske zorunlu hale getirildi ve iyi de oldu. Hükümet yeniden kısıtlamalara gitmeli. Zorunlu olmayan iş yerlerini bir süreliğine kapatmalı. Bunu yapmazsa vakalar artmaya devam eder. Halk, kurallara uyarsa salgın kısmen kontrol altına alınır."Ev hanımı Meryem Hüseyni ise şu an işi olduğu için dışarı çıktığını genelde zorunlu olmadıkça evde kaldığını ve sağlık kurallarına dikkat ettiğini dile getirdi.Hüseyni, "Mecbur olmadıkça evden çıkılmamalı. Çıkınca da maske ve eldiven kullanılmalı. İnsanımız sürekli seyahatlerde veya ziyaretlerde. Hükümet kısıtlamalara gitmeli ancak halka da yardımcı olmalı. Halkın muhtaç kesimlerine destek vermeli." dedi.Ahmed Tevekkuli de işe gitmek için metroyu kullanmaktan başka çaresi olmadığını belirtti.Tevekkuli, "Zorunlu hale getirildiği için artık insanlar metroda maske kullanıyor. Daha önce, hiç önem vermiyorlardı." ifadelerini kullandı.
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