AA

İran'ın eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ölümünün üçüncü yılında başkent Tahran’da anıldı.

Başkentte bulunan İmam Humeyni Cuma Mescidi’nde (Musalla) düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Hüseyin Selami, DMO Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, hükümet yetkilileri ile askeri komutanların yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, Süleymani’nin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Süleymani’nin anılmasının “terörizmle mücadeleye değer vermek, zulümden, baskıdan ve emperyalizmden beraat etmek” anlamına geldiğini belirtti.

Süleymani’nin kaybıyla bir yandan üzüldüklerini ancak diğer yandan onur duyduklarını söyleyen Reisi, “Başımız dik. Çünkü böyle bir kişi sadece İran'ı düşünmüyordu. Dünyayı da düşünüyordu.” dedi.

"KANINI YERDE BIRAKMAYIZ"

Reisi, İranlı komutanın intikamını alacaklarını vurgulayarak, “Sizin huzurunuzda söylüyorum, şehit Süleymani’nin kanını yerde bırakmayız. Bu kesindir. Rahat uyumak yok. Katillerin ve sorumluların rahat uyumasına izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Süleymani’yi öldürenlerin “cinayetlerle, katliamlarla İran'ın ilerlemesini durdurmayı düşündüklerini ancak yanıldıklarını” ifade eden Reisi, tüm hızları ile ilerlemeyi devam ettireceklerini söyledi.

Konuşmasında, Mahsa Amini’nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolara da işaret eden İran Cumhurbaşkanı, “düşmanlarının İran’ı tanımadığını, büyük hesap hataları yaptığını” belirtti.

Reisi, “Bu yönetimi diğer yönetimlerle karıştırmayın. Hibrit savaşlar başlatıyorsunuz ama peş peşe gelen yenilgilerden başka sonuç elde etmiyorsunuz. Askeri, siyasi, siber, medya, ekonomik savaş başlattınız. Var gücünüzle sahaya indiniz, sizi nasıl başarısızlığa uğrattığımızı gördünüz. Düşmanca tavrınızla İran milletini yanınıza alacağınızı düşündünüz, yanıldınız.” değerlendirmesinde bulundu.

İranlı komutanın kızı Zeynep Süleymani de törende yaptığı konuşmada, “Bugün tüm yetkililer Kasım Süleymani’nin yolundan gitmeli ve halkın sorunlarını fedakarlıkla çözmeliler.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Süleymani'nin memleketi Kirman eyaletinde de çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar İran'da sürerken, Kasım Süleymani'ye ait birçok poster ve heykel yakılmıştı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun bir zamanda" alacaklarını söylüyor.

Fotoğraf: AA