İran'da protestolar sürüyor: 400 kişi serbest bırakıldı

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan ve "hafif suçlara" karıştıkları belirlenen 400 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, "Evin" ve "Tahran Büyük" cezaevlerini ziyaret eden Tahran Başsavcısı Ali Salihi, yargının İran lideri Ali Hamaney'in dünkü açıklamalarını dikkate alarak gözaltına alınanların suç derecesini tespit etmek amacıyla harekete geçtiğini belirtti.
Salihi, gözaltına alınan göstericilerin belli kriterlere göre değerlendirildiğini ve daha düşük seviyede suça karışmış olanların serbest bırakılması için hazırlıkların yapıldığını ifade etti.
Gözaltına alınan kişilerin yaptıkları şeyler konusunda uyarıldıklarını söyleyen Başsavcı, dosyalarının incelenmesi neticesinde bu sabah 400 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.
Salihi, bu kişilerden taahhüt alındığını ve aynı davranışları tekrar etmemeleri şartıyla serbest bırakıldıklarını aktardı.
Tahran Başsavcısı, "kamu malına zarar vermek, toplumda kaos yaratmak, ulusal güvenliğe aykırı hareket etmek ve yabancılarla iletişim kurmak" gibi daha ciddi suçlara karışanların ise tam bir kararlılıkla yargılanacağını söyledi.
Bu kapsama girenlerin yargılama süresince tutuklu kalacağını ifade eden Salihi, bu kişilerin dosyalarının Tahran Savcılığınca özel bir şekilde soruşturulacağını ve mahkemeye sunulacağını kaydetti.
Diğer yandan İran İnsan Hakları Genel Sekreteri Kazım Garibabadi de Tahran'da gözaltına alınan 620'den fazla kişinin dün geceye kadar serbest bırakıldığını açıkladı.
İran lideri Hamaney, dün yaptığı konuşmada, sokağa çıkan insanların hepsinin aynı olmadığını, bazılarının internette gördükleri bir programın etkisiyle duygu ve heyecandan çıktığını, bunun küçük bir cezayla çözülebilecek bir konu olduğunu ifade ederek, bu kişilerin uyarılabileceğini ve nerede yanıldıklarının kendilerine gösterilebileceğini söylemişti.
İRAN'DAKİ PROTESTOLAR
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Mahsa Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmış, resmi makamlar ise toplam sayının kaç olduğuna ilişkin açıklamada bulunmamıştı.
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