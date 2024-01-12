İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerin ardından merak edilen sorunun cevabı bulundu. Hatırlanacağı gibi hafta başında yapılan tahminlere göre Cuma ve Cumartesi günü yani bugün ve yarın ya İstanbul için kar yağışı bekleniyordu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilen sorunun cevabı....