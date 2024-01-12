İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tahminleri değiştirdi!
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul için yapılan tahminler değişti. Peki, Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerin ardından merak edilen sorunun cevabı bulundu. Hatırlanacağı gibi hafta başında yapılan tahminlere göre Cuma ve Cumartesi günü yani bugün ve yarın ya İstanbul için kar yağışı bekleniyordu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilen sorunun cevabı....
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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da hafta başından beri etkili olan yağışlı hava etkisini yitirmeye başladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Cuma ve Cumartesi günü yani bugün ve yarın ya İstanbul için kar yağışı bekleniyordu.
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Ancak hafta başında yapılan tahminler değişti. Buna göre bugün ve yarın İstanbul il genelinde kar yağışı beklenmiyor. Bugün için İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yer yer yağmur geçişlerinin olacağı tahmin ediliyor.
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İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
5 günlük hava tahmin durumu raporuna göre bugün hariç haftaya Salı gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor.
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16 Ocak Salı günü ise İstanbul'da sağanak yağış geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor.