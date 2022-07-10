Ormanda bulup yumurtayla karşılaştırdılar... Bu kadar büyükmüş!

Mavi balinalar gezegenimizde yaşayan en büyük hayvanlardır ve akılalmaz boyutlara ulaşabilirler. Bu canlıların boyu 30 metreye, ağırlığı ise 200 tona çıkabiliyor. Sadece iskeletlerinin ağırlığı bile 18 ton olabiliyor. Mavi balinanın kafatası da işte böyle gözüküyor...