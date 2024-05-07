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        Haberler Gündem Güncel Tahliyesi istenince binayı ateşe verdi

        Tahliyesi istenince binayı ateşe verdi

        Şişli'de izinsiz oturdukları gerekçesiyle bulundukları daireden tahliye edilmek istenen 3 kişi yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2'si kadın 3 kişi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:53
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          Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

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          Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.

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          Binanı çatısından düşen alevler, dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.

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          Ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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          İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

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          Bu sırada fenalaşan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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          Binanın yerinde daha önce gecekondu bulunduğu, mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmandaki resmi işlemler tamamlanmadan söz konusu kişinin izinsiz oturduğu belirtildi.

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