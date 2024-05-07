Tahliyesi istenince binayı ateşe verdi
Şişli'de izinsiz oturdukları gerekçesiyle bulundukları daireden tahliye edilmek istenen 3 kişi yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2'si kadın 3 kişi gözaltına aldı.
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Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.
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Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.
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Binanı çatısından düşen alevler, dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.
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Ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
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Bu sırada fenalaşan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Binanın yerinde daha önce gecekondu bulunduğu, mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmandaki resmi işlemler tamamlanmadan söz konusu kişinin izinsiz oturduğu belirtildi.