Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tahliye taahhüdüne düzenleme! AYM kanunu değişiyor: yetki krizi için yasa değişikliğinde sona gelindi!

        Tahliye taahhüdüne düzenleme! AYM kanunu değişiyor: yetki krizi için yasa değişikliğinde sona gelindi!

        Kiracıların yeni kabusu tahliye taahhüdü. Tahliye taahhüdünün şart koşulması üzerine adalet bakanlığı harekete geçti. Ev sahibi ve kiracı arası imzalanan belgenin, noterde düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesi gündemde. Yüksek yargıdaki yetki krizini aşmaya yönelik çalışmada ise sona gelindi. Seçimden sonra Meclis'e gönderilecek teklif yasalaşırsa, AYM sadece hak ihlali kararı alabilecek. Ayrıntılar Esra Nehir'in haberinde

        Giriş: 12.03.2024 - 20:46 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahliye taahhüdüne düzenleme! AYM kanunu değişiyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi 1 Eylül 2023'te uygulamaya konuldu. 138 bin 747 kiracı ve ev sahibi arabulucuya gitti. yüzde 59'u el sıkışarak ayrıldı. 138 bin 747 başvurudan 73 bin 240'ı uzlaşma, 45 bini ise anlaşmazlık ile sonuçlandı. 15 bin 208 dosyanın ise müzakeresi devam ediyor.

        “YÜZDE 25 ZAM SINIRI" UYGULAMANIN SÜRESİ UZATILACAK MI?

        Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen "yüzde 25 zam sınırı" uygulaması temmuz ayında sona erecek. Temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapılacağını belirten bakanlık kaynakları, "enflasyondaki son duruma bakılacak, buna göre karar verilecek" dedi. Kiracıların son aylarda yaşadığı sorunlardan biri de tahliye taahhüdü. Ev sahipleri; kira sözleşmesiyle birlikte, kiracıdan evi boşaltacağı tarihe ilişkin taahhüt istiyor. Kimi boş kağıda imza atıyor, kimi de kira süresini tarih koyarak sınırlıyor.

        REKLAM

        NOTERDE DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE

        Ev sahiplerinin kira sözleşmesinin yanında, tahliye taahhüdünü şart koşması üzerine adalet bakanlığı harekete geçti. Edinilen bilgiye göre; tahliye taahhüdü konusunda çalışma yapılacak. Ev sahibi ve kiracı arası gelişigüzel imzalanan belgenin, noterde düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesi gündemde.

        AYM KANUNU DEĞİŞİYOR, SONA GELİNDİ

        Edinilen bilgiye göre; Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini sınırlamak için yürüttüğü çalışmada sona geldi. 3-4 madde olması beklenen teklif, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Meclis'e gönderilecek. Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş kanundaki 50. madde ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 311. maddesinde değişikliğe gidilecek. Yapılacak değişiklikle birlikte; Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi sadece hak ihlali kararı alabilecek. Yeniden yargılama yapılıp yapılmayacağı ise yerel mahkemenin takdirine bırakılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Habertürk Anasayfa