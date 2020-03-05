05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tahliye edildiği cezaevine "yankesicilik" yapınca geri döndü - ADANA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kadının otobüse binmek için sıra beklemesi- Zanlının kadına yaklaşıp uzaklaşması- Otobüse binen kadının telefonunun çalındığını söyleyip sürücüden yardım istemesi- Zanlının ara sokakta ilerlemesi- Zanlının emniyetten çıkarılışı
Tahliye edildiği cezaevine "yankesicilik" yapınca geri döndü- Adana'daki hırsızlık otobüsün güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana'da denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye edilen hükümlü, "yankesicilik" yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalınca tutuklandı.Merkez Seyhan İlçesi Sefa Özler Caddesi'ndeki duraktan otobüse binen Yasemin B. (39),bir süre sonra montunun cebindeki cep telefonunun olmadığını fark etti.Kadının, cep telefonunun çalındığını bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Polis, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinden yankesicilik suçundan 2013 yılında girdiği cezaevinden 4 ay önce denetimli serbestlik kapsamında çıkan K.K'nin (34) olayı gerçekleştirdiğini belirledi.Gözaltına alınan K.K, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.- Hırsızlık kameradaOtobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yasemin B, otobüse binmek için beklediği sırada zanlı yanına yaklaşıp daha sonra uzaklaşıyor.Yasemin B, otobüse bindikten bir süre sonra dönüp telefonunun çalındığını fark edip sürücüden ve yolculardan yardım istiyor.Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise zanlının izini kaybettirmek için ara sokaklara yöneldiği görülüyor.
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