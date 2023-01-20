Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig

Tahkim Kurulu, puan silme cezası itirazlarını reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulunun üçer puan silme cezası verdiği 8 kulübün itirazlarını reddetti.

Giriş: 20.01.2023 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL
Tahkim Kurulu, puan silme cezası itirazlarını reddetti!
AA

Yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulunun verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlayamadığı için üçer puan silme cezası verdiği ekiplerden Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemen FK ve Somaspor'un itirazları değerlendirildi.

Bu ekiplerden Kayserispor'un itirazının incelemeye alınması kararlaştırılırken, diğer 8 kulübün cezaları onandı. Bu 8 ekibin yanı sıra, karara itiraz etmeyen 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un puan cetvelinde üçer puanları silindi.

Süper Lig'deki tüm kulüplerin yanı sıra 1. Lig temsilcileri Samsunspor ve Erzurumspor FK'nin TFF Yönetim Kurulunun 8 Aralık 2022'de TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişikliğe itirazları reddedildi.

Öte yandan kurul, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK kararlarına itirazlarını kabul etmedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Lale Devri ıslahatları
Lale Devri ıslahatları
İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları
İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları
Bakan Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.