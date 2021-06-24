TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliğinin yanı sıra Fenerbahçe ile Galatasaray'ın TFF Yönetim Kurulunun Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusunu inceledi.

Kulüpler Birliğinin başvurusunu usul yönünden reddeden kurul, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başvurularını ise TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle kabul etmedi.

TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği belirtilmişti.