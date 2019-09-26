T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Be\u015fikta\u015fl\u0131 futbolcu Mohamed Elneny ve Gazi\u015fehir Gaziantepli oyuncu Olarenwaju Kayode nin 3 er ma\u00e7l\u0131k cezas\u0131n\u0131 onad\u0131. TFF den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, kurulun, S\u00fcper Lig in 4. haftas\u0131nda oynanan Gazi\u015fehir Gaziantep- Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131nda birbirlerine yapt\u0131klar\u0131 hareket sonras\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6ren ve 3 er ma\u00e7tan men edilen iki futbolcunun cezalar\u0131na olan itirazlar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. Tahkim Kurulunun, Elneny ve Kayode nin cezalar\u0131n\u0131 oy birli\u011fiyle onad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Ayr\u0131ca iki futbolcuya verilen 13 er bin liral\u0131k para cezalar\u0131n\u0131n da onand\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. Kurulun Trabzonspor a verilen 100 bin lira ve bordo-mavili kul\u00fcb\u00fcn ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ertu\u011frul Do\u011fan a uygulanan 60 g\u00fcn hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezalar\u0131n\u0131 da onad\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.