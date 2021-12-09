Tahkim Kurulu, Çebi'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, cezaya yapılan itirazı görüşen kurulun, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.​​​​​​​