Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetti

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili kural hatası itirazını reddetti.

Yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın itirazının reddedilmesine oy birliğiyle karar verildi." ifadelerine yer verildi.