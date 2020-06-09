Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar da görev aldı.

Kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-lacivertliler, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, günü taktiksel çalışmalarla tamamladı.