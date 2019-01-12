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Tahir Büyükakın kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Tahir Büyükakın'ın ismi açıklandı. Peki, Tahir Büyükakın kimdir? İşte, Tahir Büyükakın'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...
TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 1969'da dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu.
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doç. kadrosuna 2002'de atanan Büyükakın, 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. "Makro iktisat" bilim alanındaki çalışmalarıyla 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne 2005-2007 yılları arasında danışmanlık yapan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 2007'den 2014'e kadar genel sekreter yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra aynı belediyede genel sekreter olan Tahir Büyükakın, 21 Haziran 2017’de Bilecik Valisi olarak atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Tahir Büyükakın, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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