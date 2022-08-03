Tahıl yüklü gemide denetim sona erdi

AA

Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemideki denetim sona erdi. İstanbul'dan ayrılan gemi, Lübnan'a hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sabah yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

DENETİM ÖĞLE SAATLERİNDE SONA ERDİ

Saat 10.10 itibariyle denetim yapacak heyetin gemiye geçtiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan öğle saatlerinde yapılan açıklamada "Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" ifadeleri kullanıldı.

DÜN AKŞAM SAATLERİNDE VARMIŞTI

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girmişti.

Sarıyer açıklarına demirleyen gemide Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacağı, yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edeceği açıklanmıştı.

Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.