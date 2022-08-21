Tahıl yüklü 4 gemi daha

DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan 2, Odessa'dan 1 ve Yuzni'den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna'dan gelen 1 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek" denildi.