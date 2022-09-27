Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.