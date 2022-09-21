8 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.

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