Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 8 geminin daha hareket etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetle devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

KRİZ DOLMABAHÇE'DE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.