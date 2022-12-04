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Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl koridorundan bugüne kadar olan bilançosunu açıkladı. Akar, 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındığını belirtti

Giriş: 04.12.2022 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Tahıl koridorundan 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
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AA

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan bugüne kadar 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı.

Milli Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, Ukrayna'dan ilk geminin 1 Ağustos 2022'de mısır yüklü olarak hareket ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 520 geminin sevkiyat için Ukrayna'ya gittiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"524 gemi de Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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