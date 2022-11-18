Dünyadan Türkiye'ye 'Tahıl Anlaşması' teşekkürü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sürdürülmesine ilişkin bugün verilen karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür etti.

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasını değerlendirdi.

Söz konusu anlaşmaya göre Karadeniz üzerinden tahıl ürünlerinin sevkiyatının devam edeceğini dile getiren Zelenskiy, "Tüm zorluklara, Rusya'nın çeşitli manipülasyonlarına rağmen Karadeniz limanlarımızdan tarım ürünleri ihraç etmeye devam edeceğiz." dedi.

Tahıl girişimi sayesinde 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna'nın Odessa bölgesi limanlarından 450'den fazla gemi ile toplam 11 milyon tona yakın gıda ürünü ihraç edildiğini aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bu işi geliştirmek için her şeyi yaptık ve yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri Guterres'e, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsen teşekkür ediyorum."

Küresel açlık krizinin önlenmesi yönünde tahıl girişimin genişletilmesi adına görüşmeler yaptıklarını, söz konusu girişimde ABD, Almanya, Japonya, Polonya ve Belçika gibi ülkelerin de yer almak istediklerini kaydeden Zelenskiy, "Dünya birlik içinde olursa açlığın üstesinden gelinir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesine ilişkin Hollanda'da görülen davada, 4 sanıktan 3'üne "öldürme" ve uçağın düşürülmesinden ömür boyu hapis cezası verilmesini "önemli" olarak nitelendirdi.

Mahkeme kararına göre, uçağın düşürülmesinde suçlu olan sanıkların cezalarını çekeceklerini belirten Zelenskiy, "Rusya bu felaket hakkında çok yalan söyledi, ancak ana kanıtlar belirlendi." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bugün de hava saldırıları düzenlediğini dile getiren Zelenskiy, saldırılar sonucu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Bugün gerçekleşen saldırılarda da Ukrayna'daki enerji altyapıların hasar aldığını belirten Zelenskiy, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 milyondan fazla insanın elektriksiz kaldığını kaydetti.

BM: TÜRKİYE'NİN ÇABALARIYLA MÜMKÜN OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasının uzatılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ederek, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür eden Guterres, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

KATAR VE BAHREYN'DEN DE TEŞEKKÜR

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 4 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaları takdir ettikleri aktarıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının yapılmasına ilişkin anlaşmanın uzatılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Türkiye ve BM'nin yoğun çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, Ukrayna ve Rusya'dan Karadeniz üzerinden tahıl ürünleri ihracatının önünü açan 4 aylık sürenin dünyadaki gıda açıklarını gidermeye yardımcı olacağına işaret edildi.

Rusya ve Ukrayna'nın bu anlaşmaya dair çabaları olumlu karşılamalarının önemi de vurgulanan açıklamada, iki ülke arasında barışın sağlanması temennisinde bulunuldu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye ve BM'nin anlaşmanın uzatılmasındaki çabalarından övgüyle bahsedildi.

Fotoğraf: Reuters