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Taha Duymaz’ın hesabından paylaşım yapıldı! “Herkes yaşattığını yaşayacak!”

Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve olaydan 12 gün sonra cansız bedeni çıkarılmıştı. Fenomen ismin sosyal medya hesabından abisi bir paylaşım yaptı.

Giriş: 28.02.2023 - 00:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kendi köy evinde çektiği yemek videoları ile sosyal medyada tanınan bir isim haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve olaydan 12 gün sonra cansız bedeni çıkarılmıştı. 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir, acı haberi, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.

  • Taha Duymaz'ın cenazesinden 10 gün sonra abisi Emre Duymaz, fenomen ismin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

  • Taha'nın abisi Emre Duymaz paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emre, Taha’nın abisiyim. Bildiğiniz gibi Taha, Melek, Umut, halam ve eniştemi kaybettik. Bizim için çok zor bir durum. Ailemizden bir ada 5 kişi eksildi. Gerçekten bu durumu yaşamayan bilemez. İlk günden kardeşlerimi çıkarana kadar ordaydık. Hatay’da gördüklerimiz çok kötüydü. İnsanlar çok zor durumdaydı. Çoğu insanın belki de yaşayacakları güzel hayatlar, hayalleri vardı. O gün hepsi enkazın altında kaldı. Hayatımızsa ömür boyu kalacak Taha kardeşimin anılarını elimizden geldiğince yaşatacağız. Sosyal medya hesapları ailemizde aktif kalacak."

  • Emre Duymaz sözlerine şu şekilde devam etti: " Taha yokluktan gelme bir çocuktu. Fenomen oldu olay oldu, vefat etti yine olay oldu. Sırf prim için, enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu. Bu kötü insanların bu kadar alçalacağını bilmiyorduk. Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten çok doğru bir sözmüş çünkü insanlık dışı davranışlar bu çocuk bu durumda bile size hakkını helal eder biliyorum. Ama benim diyeceğim, ben herkesi Allah’a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşayacak bir gün. Keşke buradan bu paylaşımı yapmasaydım bu olanlar olmasaydı diyorum."

  • Emre Duymaz bir sonraki paylaşımında ise, depremden sonraki süreçte yanlarında bulunan CZN Burak adlı fenomene teşekkürlerini ileten bir gönderi yayınladı.

  • Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragıp Narin'de Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'ın yanına gitmiş ve şu ifadeleri kullandığı bir gönderi yayınlamıştı: "Arkadaşlar, Taha kadar Meryem annemi de soran çok olmuş. Merak etmeyin, o iyi oluyor. Çok şükür. Çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin. Bir fani genç olarak, oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda 'Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek' dedim. 'Onu üzmek yok' dedim, o da, 'Ağlamak yok' diye söz verdi. O bana Taha'nın emaneti, rahat olabilirsiniz. Bu arada ufak bir parantez; Taha yatakta yakalanmış depreme ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi..."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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