Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından başta Hatay olmak üzere 10 il büyük hasar aldı. Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz son dakika haberleri, depremin ilk gününden beri takip ediliyor. 10 ili vuran depremde bir hafta geride kalırken genç fenomenin ablası Semiha Duymaz ve CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, Taha Duymaz son durum gelişmelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gün gün enkazdan paylaşım yapan Dilan Polat "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum, daha fazla da konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullanırken Taha'nın ablası Semiha Duymaz ise ölüm iddialarını yalanladı. Genç fenomenin takipçileri Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, enkaz altından çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte, Taha Duymaz son dakika gelişmeleri...