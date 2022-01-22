Avrupa kulüplerinin de radarına giren Bursasporlu genç stoper Taha Altıkardeş için Fenerbahçe de devreye girdi. İşte sarı lacivertlilerin peşinde olduğu Taha Altıkardeş ile ilgili bilgiler...

Taha Altıkardeş kimdir, kaç yaşında? Taha Altıkardeş nereli ve hangi takımlarda oynadı?

22 Ağustos 2003'te Bursa'da dünyaya gelen Taha Altıkardeş, futbola Bursa Ufukspor'da başladı. 10 yaşında yeşil sahaya inen ve 2 yıl burada forma giyen Taha, 2015 yılında Vakıfköy'e adım attı. Bursaspor altyapı hocalarının dikkatini çeken genç stoper, Yeşil Beyazlı ekibin alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Ocak 2021'de profesyonel sözleşmeye imza atan ve genç yaşına rağmen takımın bankoları arasına giren Taha, 1.88 boyunda. Tekniği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken 18 yaşındaki stoper, Bursaspor'da 29 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 550 bin Euro olan, U19 Milli Takımı'nda da oynayan gelecek vadeden oyuncu, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.