Taha Akgül'ün olimpiyat şampiyonluğunun 4. yıl dönümü

Rio'da 20 Ağustos 2016'da kürsünün zirvesinde yer alan Taha, kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Milli güreşçi, Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı tek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha, olimpiyat şampiyonluğunun 4. senesinde Instagram hesabından "Bugün 20 Ağustos, Rio'da olimpiyat şampiyonu olduğum günden tam 4 sene geçti. Allah, Tokyo'da ikinci kez bu sevinci yaşamayı nasip etsin inşallah..." paylaşımı yaptı.

Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise yaklaşık 8 ay önce omzundan yaşadığı sakatlığı atlattığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendiğini hatırlatan Taha, "Yaşadığım sakatlık nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi benim açımdan iyi oldu. Sakatlığımı atlattım, hazırlanmam için önümüzde bir yıl var. Bu süreci iyi değerlendirmek ve Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.