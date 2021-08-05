Taha Akgül, repesajda

Milli güreşçimiz Taha Akgül, kendisini çeyrek finalde mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri’nden Gable Dan Steveson’un finale yükselmesiyle bronz madalya için repesaja çıkma hakkı kazandı. Taha Akgül, yarın sabah 05.00’de Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev ile karşılaşacak.

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