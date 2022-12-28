DHA



Güreş kariyerinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve 2022 yılını da tekrar Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak namağlup tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından serbest stilde `Dünyanın En İyi Güreşçisi´ seçildi. Akgül, hem Dünya Güreş Birliği tarafından yapılan seçimi, hem de 2022 yılını Demirören Haber Ajansı´na (DHA) değerlendirdi.



"HEM KENDİM, HEM DE ÜLKEM ADINA ÇOK GURUR VERİCİ"



2022 yılında Dünya Güreş Birliği tarafından serbest stilde dünyanın en iyi güreşçisi seçilmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Akgül, "Dünyada bu kadar güreş starı, dünyanın bütün ülkelerinin büyük güreşçileri varken, onların önünde yılın güreşçisi seçilmem hem kendi adıma, hem de ülkem adına çok büyük bir gurur verici. 2022 yılını da namağlup kapatmam kendi adıma gurur verici. Yaşar Doğu Turnuvası'nda 1´incilik, daha sonra 9´uncu kez Avrupa şampiyonluğu ve daha sonra 3´üncü kez dünya şampiyonluğu yaşadım. Çok güzel bir yıl geçirdim, bunun ödülünü de Dünya Güreş Birliği verdi. Çok mutlu ve gururluyum. 2023´te de bunu tekrarlayacağım. 2022´de çalıştığımın daha fazlasını çalışıyorum ve 2023 yılında daha da başarılı olacağımı düşünüyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Beni seçtikleri, buna layık gördükleri için Dünya Güreş Birliği´ne teşekkür ediyorum. Tüm güreş otoriteleri buna karar veriyor. Orada dünyanın en önemli sporcuları vardı. Beni takdir ettiler, beni seçtiler. Ülkemiz adına bu kararın önemli olduğunu düşünüyorum. Ağır sıklette şampiyon olmam, ülkemiz adına başpehlivanlıkta birinci olmamız ayrı bir gurur diye düşünüyorum" dedi.



2022 yılında başardıklarıyla bu şekilde bir takdiri beklediğini aktaran Akgül, çok başarılı bir yıl geçirdiğini ve en iyi rakiplerini yenerek bu ödüle layık görüldüğünü sözlerine ekledi.



"ELDE ETTİĞİM PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ KORUMAM GEREKİYOR"



Rakiplerinin kendisini hedef olarak gördüğünü ve ekstra bir motivasyonla mindere çıktıklarını kaydeden Akgül, "Yendiğim rakiplerimin hepsi, seneye daha büyük motivasyonla hazırlanacaklar. Ben de bunu bildiğim için ekstra motive olup, şu an elde ettiğim psikolojik üstünlüğü korumam gerektiğini ve üzerine çıkmam gerektiğini biliyorum. 2023 yılı artık olimpiyat elemelerinin başladığı bir yıl olacak. Dünya şampiyonasında olimpiyat kalifikasyonları da başlıyor. Orada ilk 5´e giren sporcular direkt olarak olimpiyatlara gitme şansı elde edecekler. Tabi ki bu benim için kriter değil. Benim oradaki hedefim 4´üncü kez dünya şampiyonluğu olacak. Rakiplerim bana çalışıyor ama ben de onlara çalışıyorum, bunu unutmasınlar. Onlar bana çalışabilirler ama benim hedefim tekrar onları yenmek olacak. Var gücüyle geçen yıldan daha fazla çalışan bir Taha var. İnşallah bunun emeğini 2023 yılında alacağımı düşünüyorum" diye konuştu.