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        Haberler Spor Diğer Güreş Taha Akgül'den bronz ve kota! - Diğer Haberleri

        Taha Akgül'den bronz ve kota!

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kg üçüncülük maçında Macar Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:09
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        Taha Akgül'den bronz ve kota!
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        Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kg üçüncülük maçında Macar Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

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