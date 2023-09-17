Taha Akgül'den bronz ve kota!
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kg üçüncülük maçında Macar Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti
Giriş: 17.09.2023 - 22:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:09
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kg üçüncülük maçında Macar Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.