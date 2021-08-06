2020 Tokyo Olimpiyatları'ında altın madalya beklentisinin yüksek olduğu Taha Akgül, ABD'li Steveson´a yenilerek altın madalya şansını yitirdi ancak Amerikalı güreşçi finale yükselince milli sporcu repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. Sabah seansında Kırgız sporcu A.Lazarev karşısında 4-0 galip gelen Taha'nın oldukça moralsiz olması dikkat çekti.

Milli sporcu, akşam seansında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur´un karşısında bronz madalya için güreşecek. Mücadele, saat 14.00´de yapılacak.