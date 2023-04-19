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Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu oldu!

Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Giriş: 19.04.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu oldu!
DHA

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 125 kilo elemelerinde çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü yürekten kutluyorum. Milli güreşçimiz Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ün başarılarının devamını diliyor, elde edilen şampiyonluklarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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