Tağşiş listesi yenilendi: Köftede soya, et dönerde kanatlı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

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Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 807'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 169'e yükseldi.

Son güncellenen listede, Köfteci Yusuf’un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi ise dikakt çekti. Bu köftede

soya tespit edilirken, Adana Yasin Poyraz markanın et dönerinde deri dokusu ve kanatlı et çıktığı görüldü. Bayram Ok ve Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde ise naturel zeytinyağında tohum yağı tespit edilirken Hatice Gecegiden markanın bitkisel karışım yağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktığı görüldü. REKLAM Öte yandan ayın 2'sinde yayımlanan listede yine meşhur olan Sarıyer börekçisi'nde de kıymalı börek harcında sakatat tespit edilmişti.