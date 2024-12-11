Tağşiş listesi yenilendi: Köftede soya, et dönerde kanatlı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi yeniledi. Listeye 6 yeni ürün eklendi. Köfteci Yusuf'tan sonra güncellenen son listeye ünlü bir köftecinin daha eklenmesi ise dikkat çekti
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 807'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 169'e yükseldi.
Son güncellenen listede, Köfteci Yusuf’un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi ise dikakt çekti. Bu köftede
soya tespit edilirken, Adana Yasin Poyraz markanın et dönerinde deri dokusu ve kanatlı et çıktığı görüldü.
Bayram Ok ve Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde ise naturel zeytinyağında tohum yağı tespit edilirken Hatice Gecegiden markanın bitkisel karışım yağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktığı görüldü.
Öte yandan ayın 2'sinde yayımlanan listede yine meşhur olan Sarıyer börekçisi'nde de kıymalı börek harcında sakatat tespit edilmişti.