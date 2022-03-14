TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

AA

Kar yağışının da etkili olduğu otoyolun Gaziantep'teki batı-kuzey gişeleri arasında 3 TIR ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın olduğu Şanlıurfa yönündeki ulaşım ise tek şeritten kontrollü sağlandı.