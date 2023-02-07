TAG Otoyolu'nda yoğunluk oluştu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe gişeleri arasında yoğunluk oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve çalışmaların ardından bugün yeniden trafiğe açılan TAG Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep'ten Adana istikametine giden araçlar, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devam eden tadilat nedeniyle Nurdağı gişelerinden devlet yoluna yönlendiriliyor.

Araçların otoyoldan tek şeritli yola geçişi sırasında Narlı-Nurdağı gişeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.