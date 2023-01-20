Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobille çekici, TAG Otoyolu Şanlıurfa bölümündeki Suruç gişesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Cengiz Çaça (29), Ahmet Başdaş (44), Doğan Bahadur (27) ve Melek Başdaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili çekici sürücüsü gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.