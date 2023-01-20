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TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Şanlıurfa kesiminde çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 20.01.2023 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
AA

Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobille çekici, TAG Otoyolu Şanlıurfa bölümündeki Suruç gişesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Cengiz Çaça (29), Ahmet Başdaş (44), Doğan Bahadur (27) ve Melek Başdaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili çekici sürücüsü gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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