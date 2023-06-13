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TAG Otoyolu'nda 9 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 9 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 TIR, 2 otomobil, panelvan, pikap ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Giriş: 13.06.2023 - 05:06 | Güncelleme: ABONE OL
TAG Otoyolu'nda 9 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı
AA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücünün adı öğrenilemeyen yaş meyve ve sebze yüklü TIR, TAG Otoyolu Akgedik mevkisinde bir araçtan sızdığı değerlendirilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ, KAZAYA KARIŞTI

Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'daki kasalar yola saçıldı. Bu sırada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 TIR, 2 otomobil, panelvan, pikap ve hafif ticari aracın da karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Kaza nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, uzun kuyruklar oluşan yolda önlem aldı.

AA'nın haberine göre; itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçta sıkışan kişi çıkarıldı.

Kazayla ilgili spruşturma başlatıldı.

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