Sürücünün adı öğrenilemeyen yaş meyve ve sebze yüklü TIR, TAG Otoyolu Akgedik mevkisinde bir araçtan sızdığı değerlendirilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'daki kasalar yola saçıldı. Bu sırada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 TIR, 2 otomobil, panelvan, pikap ve hafif ticari aracın da karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı.

AA'nın haberine göre; itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçta sıkışan kişi çıkarıldı.