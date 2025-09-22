Habertürk
        TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem: Sporun ve sporcuların her zaman yanında olacağız

        TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem: Sporun ve sporcuların her zaman yanında olacağız

        TAG'ın premium partneri olduğu Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. Organizasyonun son gününde TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon, şampiyonlara kupalarını birlikte takdim etti

        Giriş: 22.09.2025 - 14:58 Güncelleme: 22.09.2025 - 14:58
        "Sporun ve sporcuların her zaman yanında olacağız"
        Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen Bosphorus Cup, 17–20 Eylül tarihleri arasında 10 farklı ülkeden 1000 yelkenci ve 60 tekneyi Boğaz’da bir araya getirdi. Üç gün süren kıyasıya mücadelenin ardından şampiyonluk kupasını TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon, birinciliği elde eden Rossko Racer takımına verdi. Ayrıca TAG sponsorluğunda yarışan TAG Cheese yelkenlisi de IRC 2 sınıfında birinci oldu.

        TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada Bosphorus Cup’ın uluslararası yelken takviminde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu vurguladı ve şunları dile getirdi:

        “Bosphorus Cup, İstanbul’un kültürel mirasını ve benzersiz ruhunu tüm dünyaya taşıyan değerli bir organizasyon. Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu yarış, kadim şehrimizi dünyaya tanıtıyor. TAG olarak da bu büyük yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte mücadele eden tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla, bu desteği geleceğe taşımayı sürdüreceğiz.”

