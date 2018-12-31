Çintimar, yeni yıl mesajında, Türk atletizminin 2018 yılında ilkleri yaşadığını belirtti. Sportif açıdan çok başarılı bir yıl geçirdiklerinin altını çizen Çintimar, "2018 yılında dünya, Avrupa, pist, kros, EYOF ve Akdeniz ile Balkan şampiyonalarında 169 altın, 157 gümüş, 169 bronz madalya olmak üzere toplam 495 madalyayı ülkemize getirdik. Camia olarak, Türk atletizmi adına 2020 hedefi ile çalışmalarımıza 2019 yılının ilk haftasından itibaren start veriyoruz." ifadelerini kullandı.

TOHM ve olimpik kadrodan gelen gençlerle geleceğe umutla baktıklarını vurgulayan Çintimar, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle geride bıraktığımız başarılarla dolu bir yılda emeği geçen herkesi kutluyorum. 2019 yılında yapılacak tüm şampiyonalarda sporcularımızın en iyi performanslarını göstererek, 2020 öncesi madalyalarla ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."